Барко после замены в матче с «Краснодаром» пнул сумки с медикаментами

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко был недоволен после замены в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

Барко заменили на 83-й минуте, вместо него вышел Михаил Игнатов. После того, как аргентинец покинул поле, в технической зоне он пнул сумки, в которых хранятся медикаменты.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ , набрав 19 очков.