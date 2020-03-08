Станислав Магкеев: «Слава богу, что Гильерме нас выручил, отбив пенальти»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев после победы над «Ахматом» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России отметил, что игра получилось тяжелой.

— Как вам игра?

— Она получилась тяжелой. Было много эмоций, мы владели инициативой, но в конце допустили ошибку и судья назначил пенальти. Слава богу, что Гильерме нас выручил и у нас есть три очка.

— Это была ошибка вашего игрока или судьи?

— Арбитру виднее.

— Вы два матча подряд провели в стартовом составе. Как ощущаете себя физически?

— Мы много работали на сборах. Поэтому проблем с физическим состоянием нет.

— Отсутствие на скамейке Юрия Семина как-то сказалось?

— Он дал установку. Его ассистенты все знают. Все донесли до нас. Поэтому мы выполняли все, что он хотел.

— Семин заходил раздевалку после матча?

— Нет, его не было.

— Игорь Шалимов на пресс-конференции сказал, что ничья была бы более справедливым итогом.

— У нас свое мнение на этот счет. Нам надо зарабатывать очки. Двигаться вперед. Я понимаю, что у него есть свое мнение, но мы всегда играем на победу.

— Успели поздравить маму с праздником?

— Да. Только что это сделал, после матча. (Елена Григорьевская)