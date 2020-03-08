Станислав Магкеев: «Слава богу, что Гильерме нас выручил, отбив пенальти»
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев после победы над «Ахматом» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России отметил, что игра получилось тяжелой.
— Как вам игра?
— Она получилась тяжелой. Было много эмоций, мы владели инициативой, но в конце допустили ошибку и судья назначил пенальти. Слава богу, что Гильерме нас выручил и у нас есть три очка.
— Это была ошибка вашего игрока или судьи?
— Арбитру виднее.
— Вы два матча подряд провели в стартовом составе. Как ощущаете себя физически?
— Мы много работали на сборах. Поэтому проблем с физическим состоянием нет.
— Отсутствие на скамейке Юрия Семина как-то сказалось?
— Он дал установку. Его ассистенты все знают. Все донесли до нас. Поэтому мы выполняли все, что он хотел.
— Семин заходил раздевалку после матча?
— Нет, его не было.
— Игорь Шалимов на пресс-конференции сказал, что ничья была бы более справедливым итогом.
— У нас свое мнение на этот счет. Нам надо зарабатывать очки. Двигаться вперед. Я понимаю, что у него есть свое мнение, но мы всегда играем на победу.
— Успели поздравить маму с праздником?
— Да. Только что это сделал, после матча. (Елена Григорьевская)