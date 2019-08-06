Станислав Черчесов: "Прошло всего 4 тура в РПЛ, лидеры только разгоняются"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением, почему на лидирующих позициях в РПЛ оказались клубы, в которых немного игроков национальной команды.

– С одной стороны, вопрос правильный, – сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "России 24". – С другой – любая команда зависит от игроков, любой тренер зависит от игроков. Мы уже проходили это, когда играли против Германии и Швеции. Тогда 8-9 человек выпали из основной обоймы, было сложно их заменить. Для нас это был новый опыт, в последующем мы его использовали и, как вы правильно отметили, не зависели от одного человека. Другое дело, что вы назвали фамилии Акинфеева и Фернандеса, но у нас ведь еще Зобнин, Дзюба, Джикия, Черышев, Ионов и так далее. От многих футболистов зависит игра и дух команды, мы, естественно, обращаем внимание на это.

Хотя, сейчас прошло всего 4 тура, лидеры только разгоняются. С одной стороны вы задаете правильный вопрос – лидеры сейчас не те, какими должны быть. С другой стороны, если посмотреть на психологию, то лучше быть в форме чуть позже, чем набрать ее сразу и растерять по ходу сезона. Вы-то обращаете внимание на то, на каких позициях находятся конкретные команды, а мы следим персонально за кандидатами в сборную, за их физическим состоянием. Какие задания они получают в клубе – мы не знаем, предматчевые установки тоже не знаем. Мы видим, насколько они готовы. Слава богу, сейчас современные методики, можно отсмотреть, кто сколько пробежал, что сделал. Мы обращаем внимание именно на это, потому что если игрок готов физически, то его всегда можно встроить в командную игру.