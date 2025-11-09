Футбол
9 ноября, 20:12

Черчесов — о поражении от «Спартака»: «Я доволен самоотдачей игроков «Ахмата»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

— Как планировали, так и играли. Если в первом тайме дали пространство, то инициативу ни на секунду не упускали. Потому что посчитали, что играть в открытый футбол со «Спартаком», после их победы над «Локомотивом», было бы неправильно. Не помню, были ли у них вообще момент. Поэтому доволен самоотдачей. Другой дело, что тут не фигурное катание — за артистизм и самоотдачу очков не начисляют. Мы проиграли, а «Спартак» с победой. Попросил ребят, которые уехали в сборную, чтобы они там сыграли и по возвращению сразу же включились в работу. Остальных тоже жду с боевым настроем, чтобы продолжали с таким же энтузиастом играть, — сказал Черчесов.

— По вашему мнению, что конкретно не хватило команде для победы? Будут изменения в следующей игре?

— До следующей игры еще есть время, дайте чуть-чуть отдохнуть. Не хватило в завершающей стадии. Нужно посмотреть и разобрать все эпизоды. Но повторюсь, что мы делали все, что планировали.

«Ахмат» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. 22 ноября грозненцы на выезде встретятся с «Рубином».

Станислав Черчесов
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
  • АндрейЕвгеньевич

    Хоть кто-то не пускает стрелы в противника и судью.. Спасибо, Стас !!

    09.11.2025

    • «Балтика» — «Краснодар»: команды обменялись быстрыми голами

    Черчесов: «Я повышал голос на арбитра? Боже упаси. Я очень корректно себя вел»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

