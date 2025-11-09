Черчесов — о поражении от «Спартака»: «Я доволен самоотдачей игроков «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

— Как планировали, так и играли. Если в первом тайме дали пространство, то инициативу ни на секунду не упускали. Потому что посчитали, что играть в открытый футбол со «Спартаком», после их победы над «Локомотивом», было бы неправильно. Не помню, были ли у них вообще момент. Поэтому доволен самоотдачей. Другой дело, что тут не фигурное катание — за артистизм и самоотдачу очков не начисляют. Мы проиграли, а «Спартак» с победой. Попросил ребят, которые уехали в сборную, чтобы они там сыграли и по возвращению сразу же включились в работу. Остальных тоже жду с боевым настроем, чтобы продолжали с таким же энтузиастом играть, — сказал Черчесов.

— По вашему мнению, что конкретно не хватило команде для победы? Будут изменения в следующей игре?

— До следующей игры еще есть время, дайте чуть-чуть отдохнуть. Не хватило в завершающей стадии. Нужно посмотреть и разобрать все эпизоды. Но повторюсь, что мы делали все, что планировали.

«Ахмат» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. 22 ноября грозненцы на выезде встретятся с «Рубином».