Станислав Черчесов: «Предоставили руководителям клубов РПЛ данные по интенсивности игроков в премьер-лиге и сборной. Думаю, они интересны»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» итоги состоявшейся сегодня в Доме футбола встречи руководителей РФС и клубов, в которой он принимал участие.

— Мы приветствуем инициативу президента РФС Александра Валерьевича Дюкова по проведению совещаний с руководителями клубов, — сказал Черчесов. — Это не первое подобное мероприятие, весной уже прошла подобная встреча. Всегда очень важно выстраивать диалог, обмениваться мнениями по самым насущным вопросам и искать на них ответы.

Клубы — базовые субъекты нашего футбола. Мы отчетливо понимаем, что основная подготовка игроков проходит непосредственно в клубах. В нашем распоряжении футболисты бывают крайне непродолжительное время, поэтому мы во многом зависимы от того, как работают клубные тренеры, и какой вектор развития задают им руководители.

— Тренерский штаб сборной представлял для руководителей клубов конкретные доклады?

— Да. Технический директор РФС Андрей Лексаков и руководитель комплексной научной группы Евгений Калинин подготовили специальные слайды, связанные с показателями двигательной активности российских футболистов в матчах как РПЛ и еврокубков, так и сборной России. Причем это было сделано на основе комплексного сравнительного анализа.

Наша главная задача — работать над повышением интенсивности во время игры, чтобы быть конкурентноспособными на международном уровне. Информации предоставили достаточно много, думаю, данные будут интересны руководителям клубов. Также врач национальной команды Эдуард Безуглов выступил с докладом на тему «Относительного возраста игроков в российском футболе». Это тоже очень актуальный вопрос, касающийся прежде всего отбора футболистов в детском возрасте. Обсудили на встрече и другие насущные темы.

— Сегодня состоялось и совещание Технического комитета РФС.

— Утром прошло итоговое заседание комитета под руководством Никиты Павловича Симоняна в 2019 году, на котором тренеры всех сборных страны отчитались о выступлениях своих команд. Мы говорили и о конкретных результатах, и об общем уровне игроков различных сборных. Кстати, очень приятно, что состав техкома пополнили мои многолетние наставники Олег Иванович Романцев и Борис Петрович Игнатьев. Их мнения и советы обязательно станут полезными всем тренерам, которые сейчас работают в Российском футбольном союзе. (Вячеслав Короткин)