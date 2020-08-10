Стало известно, за что Широков ударил судью

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин рассказал «СЭ», за что Роман Широков ударил рефери Никиту Данченкова во время матча любительских команд.

— Никита Данченков — арбитр Московской коллегии судей, который рекомендован для игр ПФЛ, — рассказал он «СЭ». — В столице сейчас проходит турнир среди любительских команд — «Московский кубок селебрити» с участием медийных лиц. Московская коллегия судей после обращения организаторов этого соревнования выделила им рефери. Мы не являемся организаторами этого турнира. На одной из игр произошел вопиющий случай. Роман Широков, который играл за команду «Матч ТВ», ругался матом, судья сделал ему замечание, после чего бывший капитан сборной России нанес Данченкову удар. Роман не сдержал эмоции, так поступать нельзя.

Этот турнир проводится не под эгидой Московской Федерации футбола или Российского футбольного союза. Роман Широков также не имеет отношения к этим организациям. Поэтому мы не можем применить к нему какие-то футбольные санкции. Разбирательство должно проходить в правовом поле. Мы со своей стороны окажем всяческую поддержку Данченкову. (Севастиан Терлецкий)