Стало известно, сколько билетов продано на матч «Химки» — «Спартак»
Как сообщили «СЭ» в «Химках», на данный момент на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ подмосковной команды со «Спартаком» продано около 4200 билетов с учетом допустимой квоты 4999 зрителей и соблюдением норм социальной дистанции при рассадке.
«Билетная программа на матч со «Спартаком», который всегда вызывает большой ажиотаж, и дает возможность клубу пополнить бюджет — себя оправдала, — сообщили в «Химках». — Матч пройдет при максимально возможной вместимости, а клуб смог добиться существенной прибыли, самой большой в текущем сезоне. Коммерческий успех «Химок» — одна из главных долгосрочных целей клуба». (Сергей Федоров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.