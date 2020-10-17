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Стало известно, сколько билетов продано на матч «Химки» — «Спартак»

16:25

Как сообщили «СЭ» в «Химках», на данный момент на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ подмосковной команды со «Спартаком» продано около 4200 билетов с учетом допустимой квоты 4999 зрителей и соблюдением норм социальной дистанции при рассадке.

«Билетная программа на матч со «Спартаком», который всегда вызывает большой ажиотаж, и дает возможность клубу пополнить бюджет — себя оправдала, — сообщили в «Химках». — Матч пройдет при максимально возможной вместимости, а клуб смог добиться существенной прибыли, самой большой в текущем сезоне. Коммерческий успех «Химок» — одна из главных долгосрочных целей клуба». (Сергей Федоров)

Химки — Спартак

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