Стало известно расписание первого тура РПЛ сезона 2020/2021
16:09
Опубликован календарь первого тура Тинькофф РПЛ сезона 2020/2021. Матчи состоятся 8-11 августа.
«Спартак» примет «Сочи», «Локомотив» на выезде сыграет с «Рубином», «Химки» примут ЦСКА. Действующему чемпиону «Зениту» предстоит выездной матч с «Ротором», а «Краснодар» в гостях сыграет с «Уфой».
1 тур, 8-11 августа
«Спартак» — «Сочи»
«Тамбов» — «Ростов»
«Рубин» — «Локомотив»
«Арсенал» — «Ахмат»
«Ротор» — «Зенит»
«Уфа» — «Краснодар»
«Урал» — «Динамо»
«Химки» — ЦСКА
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