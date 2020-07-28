Стало известно расписание первого тура РПЛ сезона 2020/2021

Опубликован календарь первого тура Тинькофф РПЛ сезона 2020/2021. Матчи состоятся 8-11 августа.

«Спартак» примет «Сочи», «Локомотив» на выезде сыграет с «Рубином», «Химки» примут ЦСКА. Действующему чемпиону «Зениту» предстоит выездной матч с «Ротором», а «Краснодар» в гостях сыграет с «Уфой».

1 тур, 8-11 августа

«Спартак» — «Сочи»

«Тамбов» — «Ростов»

«Рубин» — «Локомотив»

«Арсенал» — «Ахмат»

«Ротор» — «Зенит»

«Уфа» — «Краснодар»

«Урал» — «Динамо»

«Химки» — ЦСКА