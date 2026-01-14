14 января, 14:45

Мамаев о словах Дзюбы про экспертов: «Приятно слышать отзыв от Артема, у него потенциал во всех сферах»

Артем Бухаев
Корреспондент
Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы об экспертах в российском футболе.

Ранее Дзюба в интервью «СЭ» раскритиковал уровень экспертов в российском футболе. Однако отметил Павла Мамаева, которого сравнил с профессором Оксфорда или Гарварда.

«Очень приятно от Артема такое слышать! Стараюсь развиваться во многих направлениях, не сижу на месте, учусь, пробую новое. Роль эксперта для меня тоже новая, интересная. Большое спасибо Артему за отзыв! Заниматься экспертизой вместе с Дзюбой? У него потенциал есть во всех сферах и направлениях. Мы знакомы с ним лет с 12, прекрасно знаем друг друга, играли вместе за сборную в разных возрастах. Дай бог, чтобы он продолжал карьеру как можно дольше. Но после завершения — у него получится во всех направлениях, куда бы он ни подался», — сказал Мамаев «СЭ».

«После разговора с Карпиным час смотрел в одну точку и думал: «Мне это снится?» Большое интервью Дзюбы

«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
Стало известно расписание матчей WINLINE Зимнего кубка РПЛ-2026

Академия Мамаева и Смолова может открыть филиал в Абу-Даби
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 45-17 55
2
 Краснодар 25 16 6 3 51-19 54
3
 Локомотив 25 13 9 3 51-33 48
4
 Балтика 25 11 12 2 36-15 45
5
 Спартак 25 13 6 6 41-33 45
6
 ЦСКА 25 13 4 8 37-27 43
7
 Динамо 25 9 8 8 44-36 35
8
 Рубин 25 9 8 8 24-26 35
9
 Ахмат 25 8 7 10 30-34 31
10
 Ростов 25 6 8 11 19-27 26
11
 Акрон 25 5 8 12 31-44 23
12
 Динамо Мх 25 5 8 12 15-31 23
13
 Кр. Советов 25 5 8 12 26-45 23
14
 Пари НН 25 6 4 15 21-40 22
15
 Оренбург 25 4 8 13 24-37 20
16
 Сочи 25 4 3 18 22-53 15
Результаты / календарь
21.04 17:30 Сочи – Кр. Советов - : -
21.04 19:45 ЦСКА – Ростов - : -
22.04 17:30 Оренбург – Пари НН - : -
22.04 19:45 Динамо – Рубин - : -
22.04 19:45 Локомотив – Зенит - : -
23.04 17:30 Акрон – Динамо Мх - : -
23.04 19:45 Спартак – Краснодар - : -
23.04 19:45 Ахмат – Балтика - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 23 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 23 1 2
Вся статистика

