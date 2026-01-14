Мамаев о словах Дзюбы про экспертов: «Приятно слышать отзыв от Артема, у него потенциал во всех сферах»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы об экспертах в российском футболе.

Ранее Дзюба в интервью «СЭ» раскритиковал уровень экспертов в российском футболе. Однако отметил Павла Мамаева, которого сравнил с профессором Оксфорда или Гарварда.

«Очень приятно от Артема такое слышать! Стараюсь развиваться во многих направлениях, не сижу на месте, учусь, пробую новое. Роль эксперта для меня тоже новая, интересная. Большое спасибо Артему за отзыв! Заниматься экспертизой вместе с Дзюбой? У него потенциал есть во всех сферах и направлениях. Мы знакомы с ним лет с 12, прекрасно знаем друг друга, играли вместе за сборную в разных возрастах. Дай бог, чтобы он продолжал карьеру как можно дольше. Но после завершения — у него получится во всех направлениях, куда бы он ни подался», — сказал Мамаев «СЭ».