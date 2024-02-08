Глушаков: «У «Зенита» нет шансов стать народной командой»

Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков считает, что «Зенит» не может стать народной командой.

«Спартак» — народная команда. И все! Есть ли у «Зенита» шансы стать народной командой? Нет», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

37-летний Глушаков на данный момент является свободным агентом и проводит сборы вместе с «Ростовом».

После 18 туров РПЛ-2023/24 «Зенит» с 36 очками занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка. «Спартак» (30 очков) идет пятым в турнирной таблице.