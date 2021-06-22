Стало известно, под каким номером будет выступать за «Динамо» Лаксальт
21:22
Новичок «Динамо» Диего Лаксальт будет играть под 93-м номером за московскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба в официальном Telegram-канале.
Ранее, 22 июня, стало известно, что 28-летний уругвайский футболист перешел в «Динамо» из «Милана». Лаксальт подписал контракт с бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон.
В минувшем сезоне Лаксальт провел 26 матчей за «Селтик, за который выступал на правах аренды, и забил один гол.
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