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«Химки» в товарищеском матче разгромили «СКА-Хабаровск»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Химки» в товарищеском матче с крупным счетом обыграли «СКА-Хабаровск» — 4:1.

Победу подмосковной команде принесли голы Александра Руденко (18-я минута), Бутты Магомедова (41-я), Резиуана Мирзова (67-я) и Кирилла Панченко (83-я). Единственный мяч хабаровчан на 55-й минуте забил Яо Жан Шарль.

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» — «СКА-Хабаровск» — 4:1 (2:0)

Голы: Руденко, 18 (1:0). Магомедов, 41 (2:0). Я.Шарль, 55 (2:1). Р.Мирзов, 67 (3:1). К.Панченко, 83 (4:1).

«Химки»: Обухов (Я.Бурыченков, 46), Чежия (С.Ю.Терехов, 46), Голубович (Д.Степанов, 46), Филин (О.Исаенко, 46), Варатынов (З.Волков, 46), Ориньо (К.Тассано, 46), Магомедов (Д.Глушаков, 46), Хосонов (А.Юсупов, 46), Абдуллахи (Р.Мирзов, 46), Заболотный (К.Панченко, 46), Руденко (И.Садыгов, 46).

«СКА-Хабаровск»: Имамов, Покидышев (Быков, 46), Садики (Сулаквелидзе, 46), Ужгин, Костюков, Бавин (Базелюк, 46), Симонян, Гаджимурадов (Я.Шарль, 35), Бегун (Гонгапшев, 46), Мирошниченко (Ершов, 46), Никитин.

28 июня. Раменское. Стадион «Спорткомплекс Кратово».

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ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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