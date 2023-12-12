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Сегодня, 15:45

Лопырева: «Мне бы очень хотелось, чтобы Черчесов возглавил «Спартак» и вернул его в чемпионскую гонку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Виктория Лопырева и Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева в комментарии «СЭ» рассказала, в какой команде хотела бы увидеть бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова.

«В РПЛ у меня есть два любимых клуба: родной «Ростов» и столичный «Спартак», в котором Станислав Саламович провел множество славных сезонов, как в роли игрока, так и в роли тренера. Сегодня «Спартак» переживает не лучшие времена и мне бы очень хотелось, чтобы Черчесов, будучи одним из лучших российских тренеров-мотиваторов, возглавил красно-белых и вернул команду в чемпионскую гонку», — сказала Лопырева «СЭ».

Последней командой Черчесова был венгерский «Ференцварош». Черчесов возглавлял команду с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и выигрывал Кубок страны (2021/22).

После 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место с 30 очками.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Виктория Лопырева
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Силкин считает «Краснодар» фаворитом в борьбе за чемпионство в этом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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