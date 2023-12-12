Лопырева: «Мне бы очень хотелось, чтобы Черчесов возглавил «Спартак» и вернул его в чемпионскую гонку»

Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева в комментарии «СЭ» рассказала, в какой команде хотела бы увидеть бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова.

«В РПЛ у меня есть два любимых клуба: родной «Ростов» и столичный «Спартак», в котором Станислав Саламович провел множество славных сезонов, как в роли игрока, так и в роли тренера. Сегодня «Спартак» переживает не лучшие времена и мне бы очень хотелось, чтобы Черчесов, будучи одним из лучших российских тренеров-мотиваторов, возглавил красно-белых и вернул команду в чемпионскую гонку», — сказала Лопырева «СЭ».

Последней командой Черчесова был венгерский «Ференцварош». Черчесов возглавлял команду с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и выигрывал Кубок страны (2021/22).

После 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место с 30 очками.