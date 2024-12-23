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Алдонин: «Уход Роши станет потерей для ЦСКА, но даст возможность Лукину проявить себя»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин отреагировал на возможный уход центрального защитника Виллиана Роши из ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 29-летний бразилец может продолжить карьеру в «Интернасьонале».

«Если Роша покинет ЦСКА, это потеря для клуба. Виллиан — качественный защитник, опасен на стандартах у чужой штрафной. Он несдержанный с точки зрения эмоций, получает лишние карточки. С другой стороны, у Лукина будет возможность проявить себя. Он уже забивает голы, набрался опыта. Если Роша уйдет, появится больше шансов у молодых игроков, но не очень хорошо терять опытного футболиста», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел за армейцев 19 матчей во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
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