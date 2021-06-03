Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» уход Станислава Сухины с поста начальника «Локомотива».

В прошлом сезоне «Локомотив» был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле из-за того, что Сухина заходил в судейскую комнату незадолго до начала матча со «Спартаком».

«Локомотив» скоро покинут все. Клуб в конце концов сольют! Я не знаю руководство «Локомотива». По-моему, Станислав прижился в клубе. Мне жаль, что Сухина уходит. Мне было приятно с ним общаться", — сказал Баринов «СЭ».

В «Локомотиве» Сухина работал с марта 2017 года.

(Данил Алешин, Владислав Флегонтов)