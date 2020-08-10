Стали известны подробности инцидента с участием Романа Широкова. Он избил судью на поле

Виктор Кравченко, игрок команды «Ничего Обычного», рассказал об инциденте во время 1/4 финала Московского кубка селебрити.

Экс-капитан сборной России Роман Широков во время матча любительских команд ударил судью Никиту Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь.

— Широков выходит один на один. Соперник играет то ли в мяч, то ли нет — спорный момент. Арбитр показывает — продолжаем игру. Роман орет матом все, что он любит. Судья тянется за красной карточкой, Тихонов это видит и убирает арбитра в сторону, поскольку слышит угрозы от Широкова: «Покажешь красную, я тебе ... (ударю)». Рефери показывает красную, Роман со всего размаху влетает в него — метит в челюсть, попадает в бровь куда-то. Судья падает, Широков еще бьет ему по животу. Конец игры, конец всего. Я не знаю, это уголовка какая-то. Я такого не видел нигде — ни в ЛФЛ, ни во дворе, — рассказал Кравченко.