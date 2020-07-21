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«Локо» предлагает «Лансу» 1 миллион евро за центрального защитника

17:02
Александра Радованович. Фото France Foottball
Александра Радованович. Фото France Foottball
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«Локомотив» проявляет интерес к сербскому центральному защитнику «Ланса» Александару Радовановичу. Трансфер 26-летнего игрока оценивается в 1 миллион евро. В случае перехода зарплата балканца вырастет во много раз — с 12 000 евро в месяц (144 000 евро в год) до более чем 1 миллиона евро в год. Контракт футболиста с французским клубом действует еще 2 года.

Переговорами со стороны «Локомотива» занимаются скаут Андрей Лосюк и главный тренер Марко Николич. Центральный защитник является одной из приоритетных покупок «Локомотива» этим летом (также форвард и левый защитник). (Вячеслав Короткин)

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