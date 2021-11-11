«Спартак» готов продать Джордана Ларссона за 13 миллионов евро

«Спартак» готов продать нападающего Джордана Ларссона. Московский клуб согласиться отпустить 24-летнего шведа за 13 миллионов евро, сообщает AS со ссылкой на Aftonbladet.

Ларссон проводит свой третий и пока самый неудачный сезон в «Спартаке». В 18 матчах футболист забил всего один мяч.

Игрок сборной Швеции в сезоне-2020/21 провел 29 матчей в чемпионате России, забив 15 мячей и сделав 5 результативных передач.

Контракт Ларссона с красно-белыми рассчитан до лета 2023 года.