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«Спартак» готов продать Джордана Ларссона за 13 миллионов евро

16:40
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» готов продать нападающего Джордана Ларссона. Московский клуб согласиться отпустить 24-летнего шведа за 13 миллионов евро, сообщает AS со ссылкой на Aftonbladet.

Ларссон проводит свой третий и пока самый неудачный сезон в «Спартаке». В 18 матчах футболист забил всего один мяч.

Игрок сборной Швеции в сезоне-2020/21 провел 29 матчей в чемпионате России, забив 15 мячей и сделав 5 результативных передач.

Контракт Ларссона с красно-белыми рассчитан до лета 2023 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры