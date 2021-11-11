Слуцкий провел семинар для соискателей тренерской лицензии PRO
15:49
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел семинар для соискателей тренерской лицензии «PRO-УЕФА» в рамках сессии обучения на высшую тренерскую категорию, сообщает пресс-служба РФС.
Слуцкий рассказал слушателям курса о своем опыте в подготовке команд к соревновательному циклу, а также обсудил с ними тему эффективного взаимодействия тренерского штаба с игроками.
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