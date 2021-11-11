Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел семинар для соискателей тренерской лицензии «PRO-УЕФА» в рамках сессии обучения на высшую тренерскую категорию, сообщает пресс-служба РФС.

Слуцкий рассказал слушателям курса о своем опыте в подготовке команд к соревновательному циклу, а также обсудил с ними тему эффективного взаимодействия тренерского штаба с игроками.