17:17 | Футбол — РПЛ

Стал известен дизайн нового стадиона "Уфы". Фото

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В Уфе был представлен проект нового стадиона для одноименного клуба. Как сообщает Bashinform, арена будет вмещать 20 тысяч человек. Стоимость проекта оценивается в 3-4 миллиарда рублей. 

Сейчас "Уфа" играет на стадионе "Нефтяник", который вмещает 15 тысяч зрителей. "Горожане" занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 21 очко после 23 туров.

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Дополнительная информация

http://www.bashinform.ru/news/1298937-stalo-izvestno-kak-budet-vyglyadet-novyy-futbolnyy-stadion-ufy/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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