Стал известен дизайн нового стадиона "Уфы". Фото

В Уфе был представлен проект нового стадиона для одноименного клуба. Как сообщает Bashinform, арена будет вмещать 20 тысяч человек. Стоимость проекта оценивается в 3-4 миллиарда рублей.

Сейчас "Уфа" играет на стадионе "Нефтяник", который вмещает 15 тысяч зрителей. "Горожане" занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 21 очко после 23 туров.

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