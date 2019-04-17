Стал известен дизайн нового стадиона "Уфы". Фото

В Уфе был представлен проект нового стадиона для одноименного клуба. Как сообщает Bashinform, арена будет вмещать 20 тысяч человек. Стоимость проекта оценивается в 3-4 миллиарда рублей.
Стало известно, как будет выглядеть новый футбольный стадион "Уфы"https://t.co/w1ElWpcGZ7 pic.twitter.com/D748QbRNgk– ФК УФА (@UfaFc) 17 апреля 2019 г.
Сейчас "Уфа" играет на стадионе "Нефтяник", который вмещает 15 тысяч зрителей. "Горожане" занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 21 очко после 23 туров.
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Дополнительная информация
http://www.bashinform.ru/news/1298937-stalo-izvestno-kak-budet-vyglyadet-novyy-futbolnyy-stadion-ufy/
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