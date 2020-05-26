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Стадион «Урала» не пострадал от урагана

13:15
Стадион «Урала». Фото ФК «Урал».
Стадион «Урала». Фото ФК «Урал».
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Стадион клуба «Урал» не пострадал во время урагана, сообщает ТАСС.

25 мая в Свердловской области возникли экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся сильным порывистым ветром до 28 метров в секунду. В результате произошедшего урагана были повреждены здания, строительные и производственные конструкции, повалены деревья. Погибли четыре человека.

«Екатеринбург Арена», которая является домашним стадионом «Урала», была реконструирована перед чемпионатом мира 2018 года. Вместимость стадиона составляет 35 тысяч зрителей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8564971

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