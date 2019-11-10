Сегодня стало известно, что «Спартак» намерен отказаться от участия в турнире в США в январе 2020 года из-за проблем с получением виз.

— От визовой войны США страдают все, включая деятелей искусства, культуры и спорта, — цитирует РИА «Новости» источник в МИД. — США развернули против России настоящую визовую войну. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре, либо прошли. Это очевидное использование политических ресурсов. Одной из причин такого подхода является недобросовестная конкуренция.

Планировалось, что на турнире во Флориде красно-белые сыграют с бразильскими командами «Коринтианс» и «Палмейрас».

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