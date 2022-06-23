Дюков рассказал о ситуации со стадионом «Факела»
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию со стадионом «Факела».
— Мы видели фотографии стадиона, на которых стадион по современным меркам РПЛ находятся в ужасном виде. Это, конечно, решение РФС, но критиковать будут лигу. Вам не кажется, что это серьезный имиджевый удар?
— Те фотографии, которые видел я, говорят о том, что клуб соответствует требованиям. Да, у стадиона были определенные проблемы, недостатки. Была составлена дорожная карта, заключены контракты, которые позволят довести работу до результата. Это все на контроле у губернатора. На данный момент нет абсолютно никаких оснований, что стадион не будет готов. Это не единственный не новый стадион, на котором проводятся соревнования. На настоящий момент он выглядит абсолютно адекватно в соответствии с требованиями РПЛ. В данный момент осуществляется перекладка поля, будет натуральный газон, привели в порядок раздевалки и освещение.
Напомним, что первые две игры нового сезона РПЛ «Факел» проведет на выезде, первая домашняя игра для команды состоится в третьем туре с московским «Динамо» (29 июля).
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Химки – Зенит
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