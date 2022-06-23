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Сегодня, 16:40

Дюков рассказал о ситуации со стадионом «Факела»

Екатерина Звенигородская
,  
Севастиан Терлецкий
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию со стадионом «Факела».

— Мы видели фотографии стадиона, на которых стадион по современным меркам РПЛ находятся в ужасном виде. Это, конечно, решение РФС, но критиковать будут лигу. Вам не кажется, что это серьезный имиджевый удар?

— Те фотографии, которые видел я, говорят о том, что клуб соответствует требованиям. Да, у стадиона были определенные проблемы, недостатки. Была составлена дорожная карта, заключены контракты, которые позволят довести работу до результата. Это все на контроле у губернатора. На данный момент нет абсолютно никаких оснований, что стадион не будет готов. Это не единственный не новый стадион, на котором проводятся соревнования. На настоящий момент он выглядит абсолютно адекватно в соответствии с требованиями РПЛ. В данный момент осуществляется перекладка поля, будет натуральный газон, привели в порядок раздевалки и освещение.

Напомним, что первые две игры нового сезона РПЛ «Факел» проведет на выезде, первая домашняя игра для команды состоится в третьем туре с московским «Динамо» (29 июля).

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Александр Дюков
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