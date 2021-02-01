Спортивный директор «Рубина» Яровинский назвал лучшие трансферы РПЛ в 2020 году

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» рассказал о лучших переходах в российской премьер-лиге в 2020-м и подвел итоги года для казанского клуба.

— Три лучших трансфера в РПЛ в 2020 году без учета игроков «Рубина»?

— Соболев в «Спартак», Лесовой в «Динамо» и Эджуке в ЦСКА.

— Почему Эджуке?

— Потому что это очень хороший футболист! Мы же оцениваем игрока, а не ценник.

— А самый знаковый европейский трансфер года?

— Конечно, это переход Эрлина Холанна в «Боруссию». У него большое будущее, и он уже сейчас оправдывает все затраты.

— Главный итог для «Рубина» в прошедшем году?

— Любые оценки надо давать в мае, конечно. Но на сегодня я безумно доволен тем, какой в «Рубине» сложился коллектив. Это действительно очень важно в футболе. Когда у тебя в раздевалке есть это ощущение, то команда способна на многое.

Взаимодействие тренеров с футболистами, руководства с командой — это важно. Не всегда в футболе ты получаешь результат, который хочешь. Но такой коллектив и такое отношение друг к другу на всех этажах, начиная от администрации и заканчивая тренерами и игроками, — это наше общее большое достижение.

(Владислав Зимагулов)