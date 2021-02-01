Глушаков — Промесу: «Успехов, пупсик»
16:40
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал новую сторис в своем Instagram. 34-летний россиянин отреагировал на новости о том, что форвард «Аякса» Квинси Промес может вернуться в «Спартак».
«Промес, успехов, пупсик», — подписал Глушаков видео с Квинси, на котором он назвал своего бывшего одноклубника лидером.
Глушаков и Промес вместе выигрывали чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017.
Ранее, 1 февраля, в «Спартаке» подтвердили договоренность с «Аяксом» о переходе 29-летнего голландца.
Новая сторис Дениса Глушакова pic.twitter.com/FBPbom9XOa— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) February 1, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю