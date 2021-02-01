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Глушаков — Промесу: «Успехов, пупсик»

16:40
Квинси Промес и Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Квинси Промес и Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал новую сторис в своем Instagram. 34-летний россиянин отреагировал на новости о том, что форвард «Аякса» Квинси Промес может вернуться в «Спартак».

«Промес, успехов, пупсик», — подписал Глушаков видео с Квинси, на котором он назвал своего бывшего одноклубника лидером.

Глушаков и Промес вместе выигрывали чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017.

Ранее, 1 февраля, в «Спартаке» подтвердили договоренность с «Аяксом» о переходе 29-летнего голландца.

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