Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал новую сторис в своем Instagram. 34-летний россиянин отреагировал на новости о том, что форвард «Аякса» Квинси Промес может вернуться в «Спартак».

«Промес, успехов, пупсик», — подписал Глушаков видео с Квинси, на котором он назвал своего бывшего одноклубника лидером.

Глушаков и Промес вместе выигрывали чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017.

Ранее, 1 февраля, в «Спартаке» подтвердили договоренность с «Аяксом» о переходе 29-летнего голландца.

Новая сторис Дениса Глушакова pic.twitter.com/FBPbom9XOa — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) February 1, 2021

Квинси Промес: «Дорога может измениться, но не миссия»