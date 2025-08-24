Спортивный директор «Пари НН» о продаже Боселли: «Не поступало предложений, которые бы нас устроили»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе нападающего Хуана Боселли в это трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе европейских клубов к 25-летнему уругвайцу.

«Не поступало предложений от других клубов, которые бы нас устроили. Боселли — игрок «Пари НН», у него контракт с нашим клубом, который действует еще год. Поэтому здесь нечего обсуждать», — сказал Удальцов «СЭ».

Боселли выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года. В этом сезоне уругваец провел за команду 8 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.