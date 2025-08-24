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24 августа 2025, 15:30

Шилов — первый футболист 2008 года рождения, сыгравший в РПЛ

Кирилл Бурдаков
Статистик

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов — первый игрок 2008 года рождения, принявший участие в матче РПЛ. 17-летний форвард заменил на 86-й минуте матча 6-го тура с махачкалинским «Динамо» (4:0) 23 августа Александра Соболева и четырежды коснулся мяча, совершив две потери и один перехват.

Любопытно, что самым молодым (по дате рождения) участником турнира Шилов был всего несколько часов. Пока Алексей Шпилевский не выпустил нападающего «Пари НН» Матвея Федорова, который отпраздновал 17-летие только 19 августа.

Первые футболисты своего года рождения в истории чемпионатов России (после 2000 года)

Год

Игрок

Клуб

Дата рождения

Дата дебюта

Матч

Возраст дебюта

2001

Хвича Кварацхелия

Локомотив

12.02.2001

10.03.2019

Анжи (г) — 2:0

18 лет 26 дней

2002

Вадим Карпов

ЦСКА

14.07.2002

22.09.2019

Краснодар (д) — 3:2

17 лет 70 дней

2003*

Кирилл Гирнык

Ростов

31.03.2003

19.06.2020

Сочи (г) — 1:10

17 лет 80 дней

Павел Горелов

Ростов

22.01.2003

19.06.2020

Сочи (г) — 1:10

17 лет 147 дней

Тимофей Калистратов

Ростов

18.02.2003

19.06.2020

Сочи (г) — 1:10

17 лет 121 день

Вильям Рогава

Ростов

25.01.2003

19.06.2020

Сочи (г) — 1:10

17 лет 145 дней

Роман Романов

Ростов

28.03.2003

19.06.2020

Сочи (г) — 1:10

17 лет 83 дня

2004

Максим Ставцев

Ростов

29.01.2004

19.06.2020

Сочи (г) — 1:10

16 лет 142 дня

2005

Вадим Раков

Локомотив

09.01.2005

13.08.2022

Крылья Советов (д) — 1:1

17 лет 142 дня

2006

Илья Зубенко

Ростов

29.05.2006

01.03.2024

Ахмат (г) — 0:0

17 лет 216 дней

2007

Арсений Дмитриев

Акрон

18.07.2007

20.07.2024

Локомотив (г) — 2:3

17 лет 2 дня

2008

Вадим Шилов

Зенит

15.03.2008

23.08.2025

Динамо Мх (д) — 4:0

17 лет 161 день

* В таблице представлены пять футболистов 2003 года рождения, включенных в стартовый состав на матч против «Сочи». Еще четверо — Никита Каштан, Иван Комаров, Алексей Корниенко и Сергей Кочканян — вышли на замену.

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Вадим Шилов
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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