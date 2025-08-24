Шилов — первый футболист 2008 года рождения, сыгравший в РПЛ
Нападающий «Зенита» Вадим Шилов — первый игрок 2008 года рождения, принявший участие в матче РПЛ. 17-летний форвард заменил на 86-й минуте матча 6-го тура с махачкалинским «Динамо» (4:0) 23 августа Александра Соболева и четырежды коснулся мяча, совершив две потери и один перехват.
Любопытно, что самым молодым (по дате рождения) участником турнира Шилов был всего несколько часов. Пока Алексей Шпилевский не выпустил нападающего «Пари НН» Матвея Федорова, который отпраздновал 17-летие только 19 августа.
Первые футболисты своего года рождения в истории чемпионатов России (после 2000 года)
|
Год
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата рождения
|
Дата дебюта
|
Матч
|
Возраст дебюта
|
2001
|
Хвича Кварацхелия
|
Локомотив
|
12.02.2001
|
10.03.2019
|
Анжи (г) — 2:0
|
18 лет 26 дней
|
2002
|
Вадим Карпов
|
ЦСКА
|
14.07.2002
|
22.09.2019
|
Краснодар (д) — 3:2
|
17 лет 70 дней
|
2003*
|
Кирилл Гирнык
|
Ростов
|
31.03.2003
|
19.06.2020
|
Сочи (г) — 1:10
|
17 лет 80 дней
|
|
Павел Горелов
|
Ростов
|
22.01.2003
|
19.06.2020
|
Сочи (г) — 1:10
|
17 лет 147 дней
|
|
Тимофей Калистратов
|
Ростов
|
18.02.2003
|
19.06.2020
|
Сочи (г) — 1:10
|
17 лет 121 день
|
|
Вильям Рогава
|
Ростов
|
25.01.2003
|
19.06.2020
|
Сочи (г) — 1:10
|
17 лет 145 дней
|
|
Роман Романов
|
Ростов
|
28.03.2003
|
19.06.2020
|
Сочи (г) — 1:10
|
17 лет 83 дня
|
2004
|
Максим Ставцев
|
Ростов
|
29.01.2004
|
19.06.2020
|
Сочи (г) — 1:10
|
16 лет 142 дня
|
2005
|
Вадим Раков
|
Локомотив
|
09.01.2005
|
13.08.2022
|
Крылья Советов (д) — 1:1
|
17 лет 142 дня
|
2006
|
Илья Зубенко
|
Ростов
|
29.05.2006
|
01.03.2024
|
Ахмат (г) — 0:0
|
17 лет 216 дней
|
2007
|
Арсений Дмитриев
|
Акрон
|
18.07.2007
|
20.07.2024
|
Локомотив (г) — 2:3
|
17 лет 2 дня
|
2008
|
Вадим Шилов
|
Зенит
|
15.03.2008
|
23.08.2025
|
Динамо Мх (д) — 4:0
|
17 лет 161 день
* В таблице представлены пять футболистов 2003 года рождения, включенных в стартовый состав на матч против «Сочи». Еще четверо — Никита Каштан, Иван Комаров, Алексей Корниенко и Сергей Кочканян — вышли на замену.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5