Шилов — первый футболист 2008 года рождения, сыгравший в РПЛ

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов — первый игрок 2008 года рождения, принявший участие в матче РПЛ. 17-летний форвард заменил на 86-й минуте матча 6-го тура с махачкалинским «Динамо» (4:0) 23 августа Александра Соболева и четырежды коснулся мяча, совершив две потери и один перехват.

Любопытно, что самым молодым (по дате рождения) участником турнира Шилов был всего несколько часов. Пока Алексей Шпилевский не выпустил нападающего «Пари НН» Матвея Федорова, который отпраздновал 17-летие только 19 августа.

Первые футболисты своего года рождения в истории чемпионатов России (после 2000 года)

Год Игрок Клуб Дата рождения Дата дебюта Матч Возраст дебюта 2001 Хвича Кварацхелия Локомотив 12.02.2001 10.03.2019 Анжи (г) — 2:0 18 лет 26 дней 2002 Вадим Карпов ЦСКА 14.07.2002 22.09.2019 Краснодар (д) — 3:2 17 лет 70 дней 2003* Кирилл Гирнык Ростов 31.03.2003 19.06.2020 Сочи (г) — 1:10 17 лет 80 дней Павел Горелов Ростов 22.01.2003 19.06.2020 Сочи (г) — 1:10 17 лет 147 дней Тимофей Калистратов Ростов 18.02.2003 19.06.2020 Сочи (г) — 1:10 17 лет 121 день Вильям Рогава Ростов 25.01.2003 19.06.2020 Сочи (г) — 1:10 17 лет 145 дней Роман Романов Ростов 28.03.2003 19.06.2020 Сочи (г) — 1:10 17 лет 83 дня 2004 Максим Ставцев Ростов 29.01.2004 19.06.2020 Сочи (г) — 1:10 16 лет 142 дня 2005 Вадим Раков Локомотив 09.01.2005 13.08.2022 Крылья Советов (д) — 1:1 17 лет 142 дня 2006 Илья Зубенко Ростов 29.05.2006 01.03.2024 Ахмат (г) — 0:0 17 лет 216 дней 2007 Арсений Дмитриев Акрон 18.07.2007 20.07.2024 Локомотив (г) — 2:3 17 лет 2 дня 2008 Вадим Шилов Зенит 15.03.2008 23.08.2025 Динамо Мх (д) — 4:0 17 лет 161 день

* В таблице представлены пять футболистов 2003 года рождения, включенных в стартовый состав на матч против «Сочи». Еще четверо — Никита Каштан, Иван Комаров, Алексей Корниенко и Сергей Кочканян — вышли на замену.