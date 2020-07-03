Спортивный директор «Оренбурга»: «Больше не хочется дарить всем по три очка, когда конкуренты играют»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев — о ситуации с матчем против «Рубина», который должен состояться 5 июля. Сегодня «Оренбург» попросил казанцев перенести встречу на 19-е число из-за того, что у большой группы футболистов выявлен коронавирус. В предыдущих играх против «Краснодара» и «Урала» команде были засчитаны поражения со счетом 0:3.

— Ситуация сложная, — признает Андреев. — Ждем очереднных тестов и решения Роспотребнадзора.

— Правда, что у нескольких футболистов после КТ обнаружено двустороннее воспаление легких?

— Да... Но эта та группа футболистов, которая уже не могла сыграть в предстоящем матче. Главное, чтобы прироста не было... Завтра придут результаты тестов. Посмотрим.

— Сколько игроков у вас на лечении сейчас? 10?

— Так... Да, 10. Итого — остается 15. Но один после травмы, другой дисквалифицирован. То есть — еще минус два. Остается 13, из них два вратаря. Ну, получается, на состав наберем. Однако все зависит от Роспотребнадзора.

— Когда ожидаете решения?

— Пока ничего нет. Нас обязали сидеть дома до 7 июля. Мы пытаемся сдавать тесты, чтобы показать, что есть чистая группа игроков и что нет прироста. Пока так.

— Значит, 5 июля чисто физически не сможете сыграть, потому и попросили о переносе?

— Ну конечно. Если «Рубин» не пойдет на перенос, а Роспотребнадзор разрешит вылететь в Казань, значит, полетят 11 футболистов. Ну а что нам делать? Дарить всем по три очка, когда конкуренты играют? Больше не хочется.

— Но в «Рубине» ссылаются на то, что пока нет решения Роспотребнадзора.

— У «Рубина» своя непростая турнирная ситуация. Это понятно... Пока не знаем, что будет дальше.

— Но молодежью играть по-прежнему не хотите?

— Нет. Это однозначно. Везти туда детей, которые три месяца не тренировались... Зачем? Смысла мы в этом не видим.

— Допускаете, что вам засчитают третье поражение подряд?

— Пока не хочется загадывать. Может быть, и засчитают. Это от нас уже не зависит. Надеюсь, завтра узнаем позицию Роспотребнадзоа, когда придут тесты. Как-то так. (Виталий Айрапетов)