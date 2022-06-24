Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:33

Глушенков — о Зиньковском: «Хороший трансфер для «Спартака». Он должен стать одним из лидеров команды!»

Глушенков отреагировал на переход Зиньковского из «Крыльев Советов» в «Спартак»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» в московский клуб.

«Уход Зиньковского — большая потеря для «Крыльев». Конечно же, это хороший трансфер для «Спартака». Самому Антону я могу пожелать только удачи, чтобы показал себя на хорошем уровне. Надеюсь, он справится со всеми сложностями, которые будут ждать его на пути. Думаю, что Зиньковский может стать одним из лидеров нынешнего «Спартака». Ему это по силам, он должен это сделать!» — сказал Глушенков «СЭ».

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.
В минувшем сезоне хавбек забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.

Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как выбрать виноград. Советы эксперта
Зиньковский получил в «Спартаке» 17-й номер, ЦСКА нацелен на игрока «Фиорентины», Гулиев переходит в «Ахмат». Главные трансферные слухи РПЛ на 24 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Спартака» Абаскаль запретил футболистам использовать два ругательных слова

Спортивный директор «Локомотива» Цорн: «Кухта останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости