Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» в московский клуб.

«Уход Зиньковского — большая потеря для «Крыльев». Конечно же, это хороший трансфер для «Спартака». Самому Антону я могу пожелать только удачи, чтобы показал себя на хорошем уровне. Надеюсь, он справится со всеми сложностями, которые будут ждать его на пути. Думаю, что Зиньковский может стать одним из лидеров нынешнего «Спартака». Ему это по силам, он должен это сделать!» — сказал Глушенков «СЭ».

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне хавбек забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.