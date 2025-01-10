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Кахигао: «Самая большая задача в «Спартаке» — снова сделать клуб победителем»

Алина Савинова
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Франсис Кахигао.
Фото ФК «Спартак»

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао объяснил, почему решил принять предложение красно-белых.

«Это было непрстое решение. «Спартак» уже связывался со мной в прошлом, так что это был не первый раз, когда клуб вышел на меня. И я решил сделать этот шаг — покинуть «Галатасарай». Я сделал это, потому что увидел, как амбициозны руководители клуба. «Спартак» — это большой вызов. Возможно, самый большой в моей карьере», — сказал Кахигао в интервью, опубликованном в соцсетях московского клуба.

Также 52-летний функционер рассказал о целях и амбициях в «Спартаке».

«Очевидно, что для «Спартака» важно снова побеждать, становиться чемпионами. И это самая большая задача — снова сделать «Спартак» победителем. Думаю, клуб движется в правильном направлении к этому. Наша задача — помочь «Спартаку» реализовать весь свой потенциал, который у него огромный», — добавил он.

На вопрос про понимании им философии «Спартака», Кахигао отметил, что главный тренер команды Деян Станкович хочет играть в атакующий, смелый футбол с высоким прессингом и высоким блоком. По мнению испанца, такие большие клубы, как «Спартак», обязаны показывать открытый футбол и развлекать своих болельщиков, а не просто выигрывать матчи.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао 3 января. Ранее функционер работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».

Источник: https://t.me/fcsmtg/18977
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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