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Сегодня, 13:50

Спортивный директор «Факела» заявил, что клуб не потянет зарплату Дзюбы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал о том, будет ли воронежский клуб предпринимать попытки подписать форварда Артема Дзюбу.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний футболист расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Будем ли мы рассматривать кандидатуру Дзюбы? Мы не потянем его зарплату. Лично я не знаю, вернется ли Артем в Россию», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» в августе 2022 года на правах свободного агента, на его счету 1 гол в 5 матчах за команду. Контракт форварда с турецким клубом действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-fakela-my-ne-potyanem-zarplatu-dzyuby/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
ФК Факел (Воронеж)
1
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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