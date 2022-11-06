Спортивный директор «Факела» заявил, что клуб не потянет зарплату Дзюбы

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал о том, будет ли воронежский клуб предпринимать попытки подписать форварда Артема Дзюбу.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний футболист расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Будем ли мы рассматривать кандидатуру Дзюбы? Мы не потянем его зарплату. Лично я не знаю, вернется ли Артем в Россию», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» в августе 2022 года на правах свободного агента, на его счету 1 гол в 5 матчах за команду. Контракт форварда с турецким клубом действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.