Тренер «Сочи» Бородин объяснил, что значит фраза «Это наш Колизей»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, считает ли он, что его фраза о Колизее вошла в историю противостояния со «Спартаком».

Бородин произнес фразу про Колизей в декабре 2020 года после игры с красно-белыми. Встреча проходила на домашнем для «Сочи» стадионе «Фишт», а Бородин после победы произнес слова «Это наше место, это наш Колизей» в адрес Доменико Тедеско, который на тот момент возглавлял «Спартак».

Вчера, 5 ноября «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Слово не воробей — вылетит, не поймаешь. Мы не смотрим на фразы, а доказываем все своей игрой. Дома мы — достаточно серьезные соперники. Да, есть вопросы по выездным играм. Но дома мы играем от ножа для наших болельщиков. Показали ли «Спартаку», что это наш Колизей? Провокационный вопрос. Вчера мы были командой», — сказал Бородин «СЭ».

В субботу, 5 ноября «Сочи» сыграл вничью с красно-белыми (1:1) на своем поле в матче 16-го тура РПЛ.