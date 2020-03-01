Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков поделился впечатлениями от матча 20-го тура с «Сочи». Туляки выиграли в гостях со счетом 2:1 благодаря двум голам Евгения Луценко. В составе «Сочи» отличился Александр Кокорин, проводивший дебютный матч за клуб. Он был признан лучшим игроком встречи.

— Во-первых, хотел бы поздравить всех с возобновлением чемпионата, — сказал Рудаков. — За зимнюю паузу все соскучились по нашему футболу и сейчас очень рады, что он вернулся. Во-вторых, что касается игры, то мы серьезно готовились и к весенней части чемпионата в целом, и к матчу с «Сочи», в частности. Ребята усердно работали на сборах, это на самом деле кропотливый и тяжелый труд. Все очень рады тому, что эта работа принесла свои плоды, мы набрали три важнейших очка.

Лучший игрок матча? Футбол командная игра, поэтому отмечу всех наших ребят. Если же все-таки выделять кого-то одного, то для меня очевидно, что Евгений Луценко, забивший два гола. Александра Кокорина можно поздравить с возвращением на поле, это действительно здорово, но судите сами. Луценко отличился дважды, в том числе именно его точный удар принес нам победу на последних секундах, а награду отдают другому. В этом есть большая несправедливость. И дело не только в голах, но в том объеме работы, который проделал Луценко и той пользе, которую он принес «Арсеналу» в этом матче.