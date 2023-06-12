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Сегодня, 12:24

Спортивный директор «Ахмата» заявил, что Конате остается в команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о будущем нападающего грозненцев Мохамеда Конате.

«Конате остается в «Ахмате». Будет ли продлен его контракт? Попытаемся, посмотрим. Что касается информации об интересе к Конате от клубов из Франции и Бельгии, то к нам никто не обращался», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Мохамед Конате перешел в «Ахмат» в 2021 году. В сезоне-2022/2023 игрок сборной Буркина?Фасо провел за грозненскую команду 27 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу.

Контракт с форвардом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Конате в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-ahmata-konate-ostaetsya-popy-taemsya-prodlit-ego-kontrakt/
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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П
Эдуард Сперцян

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

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 28 1 4
Александр Соболев

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Спартак

 26 1 9
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