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Сегодня, 19:08

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев заявил, что в клубе ждут официального предложения по Вере

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб готов продать полузащитника команды Лукаса Веру.

«Если будет конкретика, мы рассмотрим вариант с продажей Веры. Сейчас пока официального оффера нет. Все остальное — слова», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Он также отметил, что состоялось обсуждение деталей трансфера футболиста с зарубежным клубом.

«Вроде все с ними проговорили. Если будет предложение, скорее всего, Лукас перейдет», — добавил спортивный директор.

В декабре стало известно, что трансфер Веры в «Локомотив» сорвался.

26-летний футболист играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 11 результативных передач в 48 матчах за оренбуржцев во всех турнирах. Контракт Веры с оренбургским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-zhdem-predlozheniya-po-vere-detali-uzhe-progovorili/
Дмитрий Андреев
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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