Малафеев: «Не могу точно сказать, насколько Ахметов будет полезен для «Зенита» в текущей ситуации»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный переход полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в клуб.

«Все окончательные решения о переходах и уходах игроков принимает главный тренер. Я не могу точно сказать, насколько Ахметов будет полезен для «Зенита» в текущей ситуации. Возможно, за последние четыре года что-то изменилось. Однако, странным кажется желание представителя игрока, чтобы его подопечный попал в «Зенит», в клуб, который, как утверждает сам Гегечкори, он «вертел на ***». Тем самым он делает хуже только игрокам, которые с ним работают», — сказал Малафеев «СЭ».

Ильзат Ахметов выступает за «Краснодар» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за «быков» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.