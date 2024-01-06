Экс-тренер сборной России Игнатьев назвал правильным возвращение Слуцкого к тренерской работе

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Безусловно, Слуцкий правильно поступил, решив вернуться к тренерской деятельности. Работа блогером для профессионала — это несерьезно. Китай — вызов интересный, необычный. А что касается РПЛ, то, думаю, Слуцкий еще тут поработает. Если захочет, конечно. А предложения рано или поздно должны быть. Посмотрим, как он проявит себя в новом месте. Желаю ему успехов», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Слуцкий приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.