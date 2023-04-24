Котов: «Очевидно, что проблема в судействе есть, вопрос надо задать тому, кто это возглавляет»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на новость об отставке гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева.

Ранее Андреев сообщил, что решил покинуть клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.

«Я никакого отношения не имею к «Крылья Советам», комментировать не могу. У всех свои методы, мы в свою очередь пригласили господина Каманцева на общее собрание клубов РПЛ, которое будет 26 апреля. Мы так отреагировали. Это очевидно, что проблема в судействе есть, вопрос как раз надо задать тому, кто возглавляет», — цитирует Котова Metaratings.ru.

В текущем сезоне чемпионата России «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Воронежская команда находится в трех очках от «Крыльев Советов», которые располагаются вне зоны стыковых матчей.