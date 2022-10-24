Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:53

Спортдир «Оренбурга» заявил, что Сычевому комфортно в команде

Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал выступление Владимира Сычевого в текущем сезоне РПЛ.

«Мы когда брали его Омска, знали, что он обладает определенными качествами. Мы довольны его игрой. Сложно сказать, что будет дальше. Сейчас мы радуемся вместе с ним. Пока никаких предложений по нему не поступало. У него сейчас все получается в «Оренбурге», как по мне, смысла менять клуб не вижу. Его знают здесь, любят. Но если за ним придет «Ювентус», то как мы можем быть против? Сейчас ему доверят главный тренер, игра идет. В «Оренбурге» ему комфортно», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Он также заявил, что ему хотелось бы, чтобы Сычевой стал лучшим бомбардиром сезона.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел за «Оренбург» 14 матчей, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-esli-za-sy-chevy-m-pridet-yuventus-kak-my-mozhem-by-t-protiv/
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Депрессия беспощадно выжгла олимпийского чемпиона. Легендарный хоккеист ужасно закончил жизнь
Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC
В Кремле заявили об отсутствии культуры отмены в отношении писателя Акунина
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
В Кремле указали на незаконность использования замороженных активов РФ для Украины
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Карпукас заявил, что был бы счастлив провести всю картеру в «Локомотиве»
В «Спартаке» анонсировали сюрприз на матче с «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченко: «Когда назначили Абаскаля, то все говорили, что это неправильно. Сейчас другая картина»

Богалий: «Российским биатлонистам в свободное время нужно уделять больше внимания стрельбе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости