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Павлюченко: «Когда назначили Абаскаля, то все говорили, что это неправильно. Сейчас другая картина»

Павлюченко поделился мнением о работе Абаскаля в «Спартаке»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера команды.

«Когда Абаскаля назначили главным тренером, то все говорили, что это неправильно. Дали время — теперь говорят, что все правильно. И сейчас уже другая картина. На данный момент середина чемпионата. Выводы нужно делать в конце. Но на сегодняшний день можно сказать, что как минимум с выбором тренера не ошиблись, потому что есть результат. И если команда продолжит в том же темпе, то уже можно говорить о чем-то серьезном», — сказал Павлюченко «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 14 матчах.

Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
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 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
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Факел – Ростов
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22.10 19:00
Локомотив – Динамо
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Оренбург – ЦСКА
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 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

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ЦСКА

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

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Спартак

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