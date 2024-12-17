Спортивный директор «Химок» заявил, что будущее Скворцова в клубе в процессе обсуждения

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов рассказал о будущем защитника сборной Казахстана Льва Скворцова в подмосковном клубе.

«Его будущее в процессе обсуждения. Агент игрока уже отправляет его в Казахстан? Пока идут переговоры», — заявил Мамедов Legalbet.kz.

Минувшим летом Скворцов сменил команду, перейдя из «Химок» в «Шинник» на условиях аренды. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах за ярославский клуб во всех турнирах. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.