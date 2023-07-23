Источник: «Монако» не делал предложение «Зениту» по Ренану

«Монако» не делал предложение «Зениту» по защитнику Роберту Ренану, сообщает «РБ Спорт».

Также источник отмечает, что петербургский клуб не намерен отпускать 19-летнего футболиста этим летом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Монако» предложил «Зениту» 25 миллионов евро за Ренана.

Ренан перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» зимой 2023 года. Футболист провел 11 матчей в составе сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2028 года.