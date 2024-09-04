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Сегодня, 12:25

Сперцян: «50 процентов России болеет за «Краснодар»? Так и есть!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова одноклубника Олакунле Олусегуна о популярности «быков» в России.

«Олусегун сказал, что 50 процентов России болеет за «Краснодар». Нормально воспринял эти слова, потому что так и есть! Слышали, как за нас болели в матче с «Локомотивом»? — сказал Сперцян «СЭ».

24-летний Сперцян в сезоне-2024/25 провел 11 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянского хавбека в 20 миллионов евро.

Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Краснодар
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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Рубин – Кр. Советов
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