Сперцян: «50 процентов России болеет за «Краснодар»? Так и есть!»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова одноклубника Олакунле Олусегуна о популярности «быков» в России.

«Олусегун сказал, что 50 процентов России болеет за «Краснодар». Нормально воспринял эти слова, потому что так и есть! Слышали, как за нас болели в матче с «Локомотивом»? — сказал Сперцян «СЭ».

24-летний Сперцян в сезоне-2024/25 провел 11 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянского хавбека в 20 миллионов евро.