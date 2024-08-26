Олусегун заявил, что 50 процентов России болеет за «Краснодар»

Нигерийский футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, что 50 процентов России болеет за краснодарский клуб в российском футболе. Он добавил, что все уважают клуб Сергея Галицкого.

«Уверен, каждый человек любит и уважает «Краснодар», у нас всегда много болельщиков на домашних и выездных играх. Я думаю, что 50 процентов России болеет за «Краснодар», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

После шести туров РПЛ клуб идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Следующий матч команда проведет против «Локомотива». Встреча состоится 1 сентября.

22-летний футболист провел в этом сезоне 6 матчей, не отметившись голевыми действиями.