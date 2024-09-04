Даниил Одоевский: «Что повлияло на мой переход в «Ростов»? Просто так получилось»
Вратарь «Ростова» Даниил Одоевский ответил на вопрос о переходе в команду.
«Что повлияло на переход в «Ростов»? Да я сам не знаю. Просто так получилось. Сыграл ли Кафанов роль в переходе, у него спросить надо», — приводит слова Одоевского «РБ Спорт».
В составе «Ростова» Одоевский провел четыре матча, пропустил пять голов и один раз сыграл на ноль. Права на голкипера принадлежат «Зениту».
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
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|
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
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|14.09
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|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
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|15.09
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|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
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Зенит
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|
Мирлинд Даку
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Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
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Локомотив
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|
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Бителло
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|Ж
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