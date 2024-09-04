Даниил Одоевский: «Что повлияло на мой переход в «Ростов»? Просто так получилось»

Вратарь «Ростова» Даниил Одоевский ответил на вопрос о переходе в команду.

«Что повлияло на переход в «Ростов»? Да я сам не знаю. Просто так получилось. Сыграл ли Кафанов роль в переходе, у него спросить надо», — приводит слова Одоевского «РБ Спорт».

В составе «Ростова» Одоевский провел четыре матча, пропустил пять голов и один раз сыграл на ноль. Права на голкипера принадлежат «Зениту».