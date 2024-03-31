Сперцян — об отставке Ивича: «Это футбол. Наше дело — играть»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как отреагировал на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

— Как пережили уход Ивича?

— Нормально. Мы профессионалы. Наше дело — играть.

— Как он попрощался?

— Мы сразу разъехались: кто в сборные, кто куда. Индивидуально пообщались с ним, но это останется между нами. Пожелали друг другу удачи.

— Какая была атмосфера в клубе, когда вернулись?

— Я приехал за два дня до игры. Атмосфера хорошая. Мало времени было, но таков регламент.

— Были удивлены уходу Ивича?

— Это футбол. У нас есть президент. Наше дело — играть в футбол.

— Вам президент объяснял свое решение?

— Нет. Я был в сборной.

— По телефону?

— Нет.

Ранее болельщики «Краснодара» вывесили баннер в честь Ивича на матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» в Москве. Сербский специалист покинул пост главного тренера «быков» 13 марта. Он возглавлял команду с января 2023 года.