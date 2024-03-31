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Сперцян — об отставке Ивича: «Это футбол. Наше дело — играть»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как отреагировал на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

— Как пережили уход Ивича?

— Нормально. Мы профессионалы. Наше дело — играть.

— Как он попрощался?

— Мы сразу разъехались: кто в сборные, кто куда. Индивидуально пообщались с ним, но это останется между нами. Пожелали друг другу удачи.

— Какая была атмосфера в клубе, когда вернулись?

— Я приехал за два дня до игры. Атмосфера хорошая. Мало времени было, но таков регламент.

— Были удивлены уходу Ивича?

— Это футбол. У нас есть президент. Наше дело — играть в футбол.

— Вам президент объяснял свое решение?

— Нет. Я был в сборной.

— По телефону?

— Нет.

Ранее болельщики «Краснодара» вывесили баннер в честь Ивича на матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» в Москве. Сербский специалист покинул пост главного тренера «быков» 13 марта. Он возглавлял команду с января 2023 года.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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