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Сперцян извинился перед Виллианом Рошей за грубый фол: «Посмотрел повтор и подумал, что это красная карточка»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян извинился перед защитником ЦСКА Виллианом Рошей за грубый фол в матче между командами в 4-м туре РПЛ.

10 августа «Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА (2:1). В конце первого тайма Виллиан Роша получил травму после фола Сперцяна и покинул поле.

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел. Эпизод на желтую? Ой, посмотрев повтор я даже подумал, что это красная карточка», — цитирует Сперцяна matchtv.ru.

После 4 туров «Краснодар» с 6 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (7) идет четвертым.

Источник: matchtv.ru
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Зенит – Динамо
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