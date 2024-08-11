Сперцян извинился перед Виллианом Рошей за грубый фол: «Посмотрел повтор и подумал, что это красная карточка»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян извинился перед защитником ЦСКА Виллианом Рошей за грубый фол в матче между командами в 4-м туре РПЛ.

10 августа «Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА (2:1). В конце первого тайма Виллиан Роша получил травму после фола Сперцяна и покинул поле.

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел. Эпизод на желтую? Ой, посмотрев повтор я даже подумал, что это красная карточка», — цитирует Сперцяна matchtv.ru.

После 4 туров «Краснодар» с 6 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (7) идет четвертым.