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Сегодня, 08:16

Гаджиев заявил, что расстроен отсутствием Промеса в составе «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» высказался об экс-вингере красно-белых Квинси Промесе.

«Жаль, что Квинси нет. Я на самом деле расстроен. Мне он и как игрок, и как пацан всегда импонировал, когда я ходил на трибуны. Но что поделаешь. Всему свое время», — сказал Гаджиев «СЭ».

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Камил Гаджиев
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Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
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11.08 17:30
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Алексей Батраков

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