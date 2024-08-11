Президент AMC Fight Nights Гаджиев: «Больше наблюдаю за «Динамо» Махачкала. «Спартак» никуда не денется»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от текущего сезона РПЛ.

«Пока не втянулся. Для меня летний футбол не очень интересный. В этом сезоне пока больше наблюдаю за «Динамо» Махачкала. Это РПЛ, новый вызов. «Спартак» никуда не денется, надеюсь, в любом случае они будут бороться за медали», — сказал Гаджиев «СЭ».

После 4-х туров РПЛ махачкалинцы занимают 13-е место в таблице, набрав 2 очка.

«Спартак» с 6 очками занимает 5-е место в РПЛ, имея матч в запасе. В воскресенье, 11 августа красно-белые проведут домашнюю игру против «Ахмата». Начало — в 20:00 по московскому времени.