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Сегодня, 09:46

Президент AMC Fight Nights Гаджиев: «Больше наблюдаю за «Динамо» Махачкала. «Спартак» никуда не денется»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от текущего сезона РПЛ.

«Пока не втянулся. Для меня летний футбол не очень интересный. В этом сезоне пока больше наблюдаю за «Динамо» Махачкала. Это РПЛ, новый вызов. «Спартак» никуда не денется, надеюсь, в любом случае они будут бороться за медали», — сказал Гаджиев «СЭ».

После 4-х туров РПЛ махачкалинцы занимают 13-е место в таблице, набрав 2 очка.

«Спартак» с 6 очками занимает 5-е место в РПЛ, имея матч в запасе. В воскресенье, 11 августа красно-белые проведут домашнюю игру против «Ахмата». Начало — в 20:00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Камил Гаджиев
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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