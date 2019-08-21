«Спартаку» и ЦСКА выписали штрафов на 710 тысяч рублей за дерби

Московские клубы «Спартак» и ЦСКА оштрафованы в сумме на 710 тысяч рублей за поведение болельщиков и официальных лиц во время дерби в понедельник, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Спартак» получил наказание в размере 300 тысяч за пиротехнику, часть из которой попала на поле и еще 50 тысяч — за оскорбительные скандирования фанатов. ЦСКА за использование пиротехники наказан на 300 тысяч, а за поведение фанатов — на 30 тысяч рублей. Еще на 30 тысяч рублей команду оштрафовали за выход за пределы технической зоны Виктора Гончаренко.

КДК РФС выписал штраф в 30 тысяч «Краснодару» за покидание технической зоны Мурада Мусаева. «Зенит» наказан на 40 тысяч за оскорбительные выкрики болельщиков.

«Динамо» и «Локомотив» по той же причине на 40 и 55 тысяч соответственно. Кроме того, «Локо» наказан на 30 тысяч за поведение во время матча Юрия Семина.

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